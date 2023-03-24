Зеленский уволил Камышина после трех недель в должности советника

Президент Владимир Зеленский освободил Александра Камышина от исполнения обязанностей внештатного советника президента. Об этом говорится в указе главы государства №182 от 24 марта. Никакой другой информации в документе нет.

Напомним, что Камышин стал советником Зеленского всего три недели назад – 3 марта. Перед этим, 28 февраля, он сообщил, что подал в отставку с должности главы правления "Укрзализныци".

Тогда он заявлял, что возглавит офис по евроинтеграции УЗ в Европе, а свою позицию покидает "со спокойным сердцем", но этого так и не случилось. Ныне же на этом посту Камышина заменил его бывший советник Евгений Лященко, вошедший в правление УЗ в 2021 году.

18 марта было заявлено, что Камышин возглавит Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина, который тогда же подал в отставку. 21 марта это кадровое решение одобрила Верховная Рада.

Отметим также, что ранее советниками Зеленского были нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, депутат Рады Гео Лерос, бывший уже министр обороны Андрей Загороднюк, бывший уже министр культуры Владимир Бородянский и бывший уже первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко.

Сейчас же статус внештатных советников президента имеют Олег Устенко, Михаил Радуцкий (депутат Рады от "Слуги народа"), Эндрю Роман Мак, Сергей Трофимов и Юрий Костюк.