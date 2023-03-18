Министры образования, стратегпрома и цифровизации подали в отставку: что будет дальше

В субботу состоялось заседание фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, на котором обсуждались планируемые на следующую неделю кадровые изменения в правительстве. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмигаль.

В частности, он подтвердил, что планируется увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета и назначение вместо него Оксена Лисового, а также увольнение министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и назначение вместо него Александра Камышина.

"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины", - сообщил глава Кабмина.

В свою очередь, как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, в Раде уже зарегистрированы заявления об отставке Шкарлета, Рябикина и Федорова.

Напомним, что накануне информация о возможной отставке Шкарлета сперва появилась в СМИ, после чего нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что эту должность вероятно получит директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Он же сообщил, что Рябикина готовятся заменить Камышиным, а после увольнения Рябикин якобы должен стать послом Украины в Китае. На днях, напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что уже выбраны новые послы в Китае, Индии и Бразилии, и это будут "специалисты с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров".

Напомним также, что лишь 28 февраля Камышин сообщил, что подал в отставку с должности главы правления "Укрзализныци". Он заявлял, что возглавит офис по евроинтеграции УЗ в Европе, а свою позицию покидает "со спокойным сердцем". 3 марта Камышин был назначен внештатным советником президента.