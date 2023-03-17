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Политика
Дата публикации

Рябикин уходит из Минстратегпрома: кто станет новым министром

Павел Рябикин
Фото: Фейсбук-страница Павла Рябикина

Павел Рябикин, вероятно, подаст в отставку с поста министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По информации нардепа, после увольнения Рябикин станет послом Украины в Китае.

Новым главой Минстратегпрома может стать Александр Камышин. После отставки с должности главы правления "Укрзализныци" президент Владимир Зеленский назначил его своим советником.

Ранее появилась информация об отставке министра образования и науки Сергея Шкарлета. Его кресло может занять директор Малой академии наук Оксен Лисовый.

О возможных кадровых ротациях в Кабмине говорили еще в январе. Тогда СМИ писали, что кресла шатаются под министром энергетики Германом Галущенко, министром спорта Вадимом Гутцайтом и министром по стратегическим отраслям промышленности Павлом Рябикиным.