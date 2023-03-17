Рябікін іде з Мінстратегпрому: хто стане новим міністром

Павло Рябікін, ймовірно, подасть у відставку з поста міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За інформацією нардепа, після звільнення Рябікін стане послом України в Китаї.

Натомість, новим очільником Мінстратегпрому може стати Олександр Камишін. Після відставки з посади голови правління "Укрзалізниці" президент Володимир Зеленський призначив його своїм радником.

Раніше з'явилася інформація про відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Його крісло може зайняти директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

Про ймовірні кадрові ротації у Кабміні говорили ще у січні. Тоді ЗМІ писали, що крісла хитаються під міністром енергетики Германом Галущенком, міністром спорту Вадимом Гутцайтом та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павлом Рябікіним.