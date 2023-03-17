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Народний депутат повідомив, хто стане міністром освіти замість Шкарлета

Оксен Лісовий
Фото: Фейсбук-сторінка Оксена Лісового

У п'ятницю, 17 березня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Сергій Шкарлет піде з посади міністра освіти та науки України. Його місце, ймовірно, займе директор Малої академії наук Оксен Лісовий. 

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Оксен Лісовий є добровольцем 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та директором Малої академії наук. Він майже рік бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки керівника освітньої організації. У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, заяву про відставку Сергій Шкарлет подасть уже сьогодні. Рішення про відставку міністра нібито ухвалили на найвищому рівні.