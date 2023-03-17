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Сергій Шкарлет іде з посади міністра освіти, - ЗМІ

Шкарлет, Міністерство освіти та науки
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Фото: Фейсбук-сторіка Міністерства освіти та науки

Сергій Шкарлет залишає крісло міністра освіти та науки України. Заяву про відставку урядовець подасть, ймовірно, уже сьогодні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на поінформованого співрозмовника.

За даними інсайдера видання, рішення про відставку Шкарлета ухвалили на найвищому рівні.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолює Міністерство освіти та науки України з 17 грудня 2020 року. До цього був заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції та тимчасовим в.о. міністра.

Його звільнення, зокрема через звинувачення у плагіаті, неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у лютому 2022 році студенти Києво-Могилянської академії виходили на мітинги з вимогою відправити Шкарлета у відставку. Протестувальники заявляли, що чиновник міг втручатися у виборчий процес в університеті.