Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования, - СМИ

Сергей Шкарлет покидает кресло министра образования и науки Украины. Заявление об отставке чиновник подаст, вероятно, уже сегодня.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информированного собеседника.

По данным инсайдера издания, решение об отставке Шкарлета было принято на самом высоком уровне.

Напомним, Сергей Шкарлет возглавляет Министерство образования и науки Украины с 17 декабря 2020 года. До этого был заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции и временным и.о. министра.

Его увольнения, в частности по обвинению в плагиате, неоднократно требовали представители научных кругов, а в феврале 2022 года студенты Киево-Могилянской академии выходили на митинги с требованием отправить Шкарлета в отставку. Протестующие заявляли, что чиновник мог вмешиваться в избирательный процесс в университете.