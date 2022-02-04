"Шкарлет, прочь!": студенты Киево-Могилянской академии устроили митинг (ФОТО/ВИДЕО)

Студенты Киево-Могилянской академии 4 февраля вышли на митинг с требованием отправить в отставку министра образования и науки Сергея Шкарлета. Протестующие считают, что чиновник мог вмешиваться в избирательный процесс в университете.

В итоге премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал в устной форме начать процесс отставки главы МОН.

Как сообщило издание "Сегодня", митинг начался около 9 утра возле здания Кабинета министров. На него пришли около 100 студентов с плакатами и выкрикивают "Шкарлет, прочь!".

Один из лидеров митинга заявил, что протестующие не уйдут, ведь тогда их требования не выполнят.

Протестующие требуют отставки Шкарлета. Фото: PavlovskyNews

Митинг прошел спокойно. Протестующие выкрикивали свои лозунги и постоянно объясняли требования и позицию.

Студенты не намерены заканчивать митинг, пока не выполнят их требования. Фото: LB.ua

Лидер протестующих, после переговоров с правительством, заявил, что Шмыгаль пообещал студентам начать консультации с Верховной Радой об отставке Шкарлета . После этого сообщения студенты завершили акцию протеста.

Изначально митинг запланировали из-за решения Минобразования объявить о повторном конкурсе для кандидатов в президенты НаУКМА, но в настоящее время это сообщение удалили.

Предыдущие выборы сорвались из-за того, что во время второго тура выборов руководителя Киево-Могилянской академии украли урну с бюллетенями. Самое необычное в этом было то, что грабители спокойно зашли в помещение голосования и без проблем забрали урну: им никто не помешал, все наблюдатели спокойно смотрели, как воруют урну.

Однако вскоре Минобразования удалило сообщение о перевыборах, а правительство собралось на внеочередное заседание по этому вопросу.

В итоге, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, МОН вечером, 3 февраля, отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".

Позже Шкарлет подтвердил, что МОН решило не вмешиваться в выборы в Киево-Могилянской академии.

"Уверен, что преподаватели вместе со студентами продемонстрируют сплоченность, не допустят кризис образовательного процесса и других рисков для дальнейшего развития одного из ведущих ЗВО Украины", — добавил глава МОН.