Гуменная заявляет о нарушениях на выборах ректора "Могилянки" и просит признать их недействительными

Кандидат на должность ректора Киево-Могилянской академии Александра Гуменная просит Министерство образования и науки не признавать состоявшимися выборы президента НаУКМА из-за ряда нарушений. Текст с соответствующим заявлением редакция получила от источников в университете.

В обращении Александра Гуменная, в частности, заявляет, что во время второго тура выборов, которые проходили 27 января, избирательная комиссия допустила ряд нарушений, которые, по ее словам, делают невозможным объективное установление результатов голосования.

"В нарушение пункта 36 методических рекомендаций об особенностях избирательной системы и порядка избрания руководителя учреждения высшего образования, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 5 декабря 2014 года №726 целостность урны нарушена до завершения голосования", - заявила Гуменная.

Речь идет о происшествии, о котором упомянул у себя на Facebook-странице Сергей Квит. На избирательную комиссию было совершено нападение и была выкрадена одна из урн. Впоследствии, как сообщили в Студенческой коллегии "Могилянки", урна была найдена и избирком установил, что ее дно было разбито и возможно было вмешательство в урну. Однако бюллетени из нее были признаны действительными и учтены.

" Комиссией же был начат подсчет бюллетеней, которые находились в поломанном ящике, в результате чего можно предположить несанкционированный доступ к уже заполненным бюллетеням до начала подсчета голосов", - заявила Гуменная.

Она также указала на то, что были учтены бюллетени, которые были залиты зенленкой, о чем также сообщалось Студколлегией НаУКМА.

"Пунктом 43 указанных методических рекомендаций предусмотрено, что бюллетень для голосования может быть признан недействительным, если содержание волеизъявления невозможно установить. В нарушение указанного требования был осуществлен подсчет бюллетеней, залитых краской, что сделало невозможным объективно составлять содержание волеизъявления", - говорится в документе.

Также оппонентка Квита указала, что не были соблюдены требования статьи 42 закона "О высшем образовании".

"В связи с вышеуказанным, вношу предложение о признании решения избирательной комиссии по выборам реактора Национального университета "Киево-Могилянская академия", принятого по результатам подсчета голосов, сопровождавшегося указанными нарушениями, не несущими любых юридических последствий, и принятия Министерством образования и науки решение о признании выборов не состоявшимися", - говорится в обращении Гуменной.

Напомним, 27 января в НаУКМА проходил второй тур выборов президента. Не смотря на происшествия избирательная комиссия признала Квита победителем выборов с перевесом в 44 бюллетеня. Квит, по данным избирокома, набрал 235 голосов, а Гуменная - 191 голос. Бюллетени из пропавшей, а впоследствии найденной урны были признаны действительными.