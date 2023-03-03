Советником Зеленского стал Александр Камышин, подавший в отставку с должности руководителя "Укрзализныци"

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Александра Камышина, который ранее подал в отставку с должности председателя правления "Укрзализныци".

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Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента 3 марта.

"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Отметим, 28 февраля председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что подал в отставку. Он отметил, что возглавит офис по евроинтеграции компании в Европе, а свою позицию он покидает "со спокойным сердцем".

Член правления УЗ Орест Логунов сообщил, что исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" после отставки Александра Камышина станет член правления Евгений Лященко.