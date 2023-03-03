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Советником Зеленского стал Александр Камышин, подавший в отставку с должности руководителя "Укрзализныци"
Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Александра Камышина, который ранее подал в отставку с должности председателя правления "Укрзализныци".
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента 3 марта.
"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.
Отметим, 28 февраля председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что подал в отставку. Он отметил, что возглавит офис по евроинтеграции компании в Европе, а свою позицию он покидает "со спокойным сердцем".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Член правления УЗ Орест Логунов сообщил, что исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" после отставки Александра Камышина станет член правления Евгений Лященко.