В "Укрзализныце" назвали имя будущего временного руководителя компании

Исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" после отставки Александра Камышина станет член правления Евгений Лященко. Об этом сообщил член правления УЗ Орест Логунов в Facebook.

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"Будет исполнять обязанности Евгений Лященко – он мощный, с высокой степенью доверия", – написал Логунов в комментариях к своему посту об отставке Камышина.

Логунов процитировал сообщение Камышина, в котором тот отмечал, что уходит с поста председателя правления по согласованию с министром инфраструктуры Александром Кубраковым. На замечание одного из комментаторов, что решение об отставке должно исходить от наблюдательного совета, а не от министра, Логунов ответил, что Камышин самостоятельно решил уйти.

"Формальности будут соблюдены", - уверен член правления.

Лященко с 2012 года занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина", а в июле 2014 года был назначен директором холдинга Рината Ахметова, где работал до 2019 года.

Членом правления УЗ он стал в 2021 году и занимался финансовыми вопросами. До этого Лященко был внештатным советником Камышина.

Напомним, 28 февраля председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что подал в отставку. Он отметил, что возглавит офис по евроинтеграции компании в Европе, а свою позицию он покидает "со спокойным сердцем".