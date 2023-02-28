В "Укрзалізниці" назвали імʼя майбутнього тимчасового очільника компанії

Виконувачем обовʼязків голови правління "Укрзалізниці" після відставки Олександра Камишіна стане член правління Євген Лященко. Про це повідомив член правління УЗ Орест Логунов у Facebook.

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"Виконуватиме обов'язки Євген Лященко – він потужний, з високим ступенем довіри", – написав Логунов у коментарях до свого допису про відставку Камишіна.

Логунов процитував допис Камишіна, в якому той зазначав, що йде з посади голови правління за погодженням з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. На зауваження одного з коментаторів, що рішення про відставку має виходити від наглядової ради, а не від міністра, Логунов відповів, що Камишін самостійно вирішив піти.

"Формальності буде дотримано", – впевнений член правління.

Лященко з 2012 року обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а в липні 2014 року був призначений директором холдингу Ріната Ахметова, де працював до 2019 року.

Членом правління УЗ він став у 2021 році й займався фінансовими питаннями. До цього Лященко був позаштатним радником Камишіна.

Нагадаємо, 28 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що подав у відставку. Він зазначив, що очолить офіс із євроінтеграції компанії в Європі, а свою позицію він залишає "зі спокійним серцем".