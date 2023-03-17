Народный депутат сообщил, кто станет министром образования вместо Шкарлета

В пятницу, 17 марта, в СМИ появилась информация, что Сергей Шкарлет уйдет с должности министра образования и науки Украины. Его место, вероятно, займет директор Малой академии наук Оксен Лисовый.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Оксен Лисовый является добровольцем 95 бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и директором Малой академии наук. Он почти год принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности руководителя образовательной организации. В 2012 году Лисовый стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Напомним, по информации СМИ, заявление об отставке Сергей Шкарлет подаст уже сегодня. Решение об отставке министра якобы было принято на самом высоком уровне.