Глава "Укрзализныци" Камышин подал в отставку

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин подал в отставку. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, он возглавит офис по евроинтеграции компании в Европе. Это было его совместное решение с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

"Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно", — написал Камышин, поблагодарив железнодорожников, министра Кубракова и президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Камышин стал и. о. председателя правления УЗ в августе 2021 года, а в апреле 2022 года занял полноценный пост.

Напомним, 17 февраля стало известно о планах "Укрзализныци" создать компанию, которая будет заниматься грузоперевозками непосредственно в Европе. Это планируется сделать до конца 2023 года.

Тогда Камышин отметил, что украинские перевозчики грузов испытывают трудности в работе с европейскими перевозчиками, поэтому УЗ решила упростить процесс работы.

Недавно УЗ завершила реконструкцию двух участков, что позволило восстановить международный железнодорожный маршрут по европейской колее, более известный как "Линия 102".

А в 2022 году "Укрзализныця" также завершила электрификацию железнодорожной линии Ковель – Изов – госграница. Этот участок проходит по территории Волынской области, ведя из Ковеля к границе с Польшей возле города Грубешев через Турийск, Владимир и Устилуг.