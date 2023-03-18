Шмигаль підтвердив плани по заміні двох міністрів та розширенню повноважень голови Мінцифри

У суботу відбулося засідання фракції "Слуга народу" в Верховній Раді, на якому обговорювалися кадрові зміни в уряді, які плануються на наступний тиждень. Про це написав у своєму Telegram-каналі прем'єр міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, він підтвердив, що планується звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та призначення замість нього Оксена Лісового, а також звільнення міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та призначення замість нього Олександра Камишіна.

"Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України", - повідомив очільник Кабміну.

В свою чергу, як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, в Раді вже зареєстровано заяву про відставку Шкарлета з посади міністра освіти.

Нагадаємо, що напередодні інформація про можливу відставку Шкарлета спершу з'явилася у ЗМІ, після чого нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що цю посаду ймовірно, отримає директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

Він же повідомив, що Рябікіна готуються замінити на Камишіна. Після звільнення Рябікін нібито має стати послом України в Китаї. Днями, нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що вже обрано нових послів до Китаю, Індії та Бразилії, і це будуть "фахівці з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів".