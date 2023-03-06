Казус Камишіна. Що стоїть за раптовою відставкою топ-менеджера "Укрзалізниці"

Голова “Укрзалізниці” Олександр Камишін подав у відставку. За його словами це рішення було ухвалене спільно з віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим, котрий опікується і питаннями транспорту. Кубраков також заявив , що рішення про відставку було спільним, а також подякував вже колишньому очільнику держкомпанії за пророблену роботу.

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Після звільнення Камишін не покине роботу в “Укрзалізниці”, а очолить її офіс з євроінтеграції, котрий наразі ще не створений. А за кілька днів, 3 березня, стало відомо, що колишній очільник “Укрзалізниці” був призначений позаштатним радником президента. Самою ж компанією після відставки буде керувати Євген Лященко, котрий до цього був членом її правління, а після відставки Камишіна стане виконувати його обов’язки.

Відставка очільника Камишіна стала багато для кого несподіванкою. Характерно, що сам Камишін, схоже, навіть не думав залишати свою посаду. Напередодні він навіть давав інтерв’ю зі своїми планами з розвитку компанії. До того ж в березні 2022 року правління “Укрзалізниці” було призначено на постійній основі на 3 роки, а голова компанії мав працювати принаймні до 2026 року.

Навіть попри активізацію в боротьбі з корупцією на початку року, а також гучні справи проти колишніх очільників державних компаній таких як колишній голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв, чи керівник аеропорту “Бориспіль” Євген Дихне, керівники “Укрзалізниці” останнім часом не були фігурантами розслідувань антикорупційних справ та не фігурували в значних корупційних скандалах ЗМІ.

При попередніх відставках менеджменту ключових державних компаній, завжди був формальний привід для припинення контракту. Так для очільника “Нафтогазу” Андрія Коболєва цим приводом стали збитки компанії, а для його наступника Юрія Вітренка невиконання плану уряду з накопичення запасів газу. У випадку ж Камишіна, особливої критики його роботи не було як з боку Уряду, так і з боку бізнесу. Так, проблеми є, але все мого б бути набагато гірше. Тому кадрова ротація виглядає дещо дивно. Delo.ua опитало експертів, що ж могло послужити причиною відставки голови “Укрзалізниці”.

Робота під час війни

“Укрзалізниця” завжди була доволі непростою державною компанією, де перетиналися сфери інтересу багатьох фінансово-промислових груп. А на каденцію Камишіна взагалі випали найбільші виклики, з котрими залізнична галузь стикалася з часів незалежності. Мова йде про те, що через закриття портів залізниця стала одним з головних логістичних коридорів як для експорту української продукції, такої як зерно і метал, так і для імпорту критично необхідних товарів, таких як пальне. Також саме на каденцію Камишіна випала робота з евакуації людей в перші періоди війни, коли люди масово втікали з-під обстрілів з прифронтових Києва, Харкова, Запоріжжя, Чернігова та Сум.

З іншого боку саме залізничним транспортом в Україну надходить важке озброєння та воєнна техніка, а також саме залізницею до України під час війни прибували лідери країн, котрі допомагають Україні у війні.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян говорить, що найбільшим позитивом під час роботи Камишіна на посаді голови Укрзалізниці стало те, що компанію вдалося втримати на плаву попри те, що його каденція припала на найважчий для компанії час - пандемію ковіду та повномасштабну війну.

“В час війни “Укрзалізниця” стала одним з ключових логістичних компонентів нашої держави. Це якщо говорити про вантажні перевезення. Але насамперед вона добре спрацювала як пасажирський перевізник, бо такий виклик як евакуація українців з прифронтових районів, на мою думку могла б витримати далеко не кожна європейська компанія”, - каже Омелян.

При цьому він зазначає, що під час перебування на посаді Камишіна, ключові проблеми “Укрзалізниці” залишилися такими ж якими вони були й до нього.

“Ми не побачили продовження реформ, практично вони зупинилися. Ми так і не побачили комплексного підходу розбудови залізничного сполучення на західному напрямку. Зокрема в фізичному виконанні, а не просто плани створення європейського офісу, а власне розвитку залізничного сполучення до Європейського союзу. Немає так само системного підходу щодо будівництва євроколії в Україні”, - говорить Омелян.

Чому пішов Камишін?

Колишній директор з розвитку бізнесу “Укрзалізниці” Андрій Рязанцев говорить, що Укрзалізниця завжди була в центрі уваги чи не усіх фінансово-промислових груп, які працюють в Україні.

“Середня тривалість роботи топ-менеджменту компанії в цей час, нажаль, становить 1,2 року. І пов’язано це з тим, що в компанії є дуже багато сфер впливу і дуже багато перетинів інтересів майже у всіх фінансово-промислових груп, олігархів. Тому негатив на різних напрямках накопичується і нічого дивного немає що певні особи відходять від керівництва залізницею”, - каже Рязанцев.

Він зазначає, що у ситуації з Камишіним, враховуючи те, що він залишається у галузі на рівні консолідації роботи з європейською спільнотою відставка могла б бути певним зняттям напруги.

“З моєї точки зору це не можна називати звільненням це просто ротація на знаття напруження. Цим людям доводиться брати на себе дуже багато негативу і в них бачать ключ проблем, хоча насправді це зовсім не так”, - говорить Рязанцев.

Народний депутат України від партії “Голос” та заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко говорить, що Камишін добре показав себе на посаді голови “Укрзалізниці”, а його відставка стала великою несподіванкою.

“Я думаю це було спонтанне та емоційне рішення. Моя версія - вони не спрацювались з Кубраковим. Але це виключно мої здогадки. За моїми спостереженнями вони раніше цілком нормально співпрацювали”, - каже Клименко.

Голова громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов говорить, що причини відставки голови “Укрзалізниці” в першу чергу політичні.

“Його призначили політичним рішенням і пішов він теж через політичне рішення. Хто це рішення прийняв, офіс президента, кабмін чи окремий міністр, це питання лише до них. Чому? Я не знаю. Виникли певно питання чому його так швидко прибрали”, - говорить Наумов.

Ще один співрозмовник видання, вважає, що дана відставка відбулася через те, що очільник Укрзалізниці перестав влаштовувати тих, хто пролобіював його призначення на посаду.

“Я думаю ситуація тут дуже проста, Камишін просто забув ким він був пролобійований на цю посаду і почав займатися своїми питаннями. Це виявили після чого відбулася відставка. Якщо Ви помітили хто був призначений на його місце це людина з цієї самої орбіти. А призначення Камишіна на посаду радника президента говорить, що він залишається в команді”, - сказав співрозмовник.

Сам Камишін до роботи в “Укрзалізниці” керував власною фінансовою компанією Fortior Capital, а ще раніше з 2012 по 2019 рік займався інвестиціями в компанії Рината Ахметова System Capital Management. Зараз обов’язки голови “Укрзалізниці” виконує Євген Лященко, котрий з 2012 обіймав посаду фінансового директора холдингу Ахметова “Медіа Група Україна”, а з 2014 по 2019 рік очолював цей холдинг. В “Укрзалізницю” Лященко прийшов як позаштатний радник Камишіна, а у 2021 році став членом правління компанії.

Звісно у Рината Ахметова завжди були інтереси в “Укрзалізниці”. Головним чином вони стосувалися перевезення металопродукції та залізної руди. Тож минуле Камишіна в SCM не могло не привернути увагу ЗМІ, коли його призначили. З іншого боку через підвищення тарифів на 70% на всі групи, котре відбулося вже за Камишина, металургійний бізнес Ахметова зазнав чималих втрат.

Хоча виконуючим обов’язки голови “Укрзалізниці” Лященка назвав член правління компанії Орест Логунов, в прес-службі “Укрзалізниці” кажуть, що офіційно виконуючого обов’язки “Укрзалізниці” ще не призначили. З цього можна зробити висновок, що Лященко виконує обов’язки голови компанії тимчасово, до того як наглядова рада прийме рішення щодо призначення нового голови компанії. Разом з цим в прес-службі не надали коментаря щодо можливих причин звільнення Камишіна.