З початку вторгнення "Укрзалізниця" евакуювала з гарячих точок понад мільйон українців

З початку російського вторгнення “Укрзалізниця” евакуювала з гарячих точок понад мільйон українців. Про це повідомляється у телеграм-каналі компанії.

"За 8 днів з початку російської агресії проти України "Укрзалізниця" евакуювала понад 1 млн громадян із гарячих точок. Процес евакуації не зупиняється ні вдень, ні вночі: для перевезення громадян задіяний весь рухомий склад залізниці, який є", — сказано в повідомленні.

Основні евакуаційні рейси відправляються з Харкова, Запоріжжя та Києва до Львова, Ужгорода, Рахова та інших міст на заході України.

"Нагадуємо, що посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності – спочатку діти, жінки та люди похилого віку, потім – інші пасажири. Укрзалізниця просить громадян зберігати спокій при посадці та допомагати один одному у разі потреби", — зазначає "Укрзалізниця".

Нагадаємо, 3 березня “Укрзалізниця” зробила всі рейси зі сходу у напрямку заходу України евакуаційними та закрила продаж квитків на них. Посадка на ці поїзди пріоритетна для дітей, жінок та людей похилого віку.