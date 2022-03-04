С начала вторжения "Укрзализныця" эвакуировала из горячих точек более миллиона украинцев

С начала российского вторжения “Укрзализныця” эвакуировала из горячих точек более миллиона украинцев. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"За 8 дней с начала российской агрессии против Украины "Укрзализныця" эвакуировала более 1 млн граждан из горячих точек. Процесс эвакуации не останавливается ни днем, ни ночью: для перевозки граждан задействован весь имеющийся подвижной состав железной дороги.", — сказано в сообщении.

Основные эвакуационные рейсы отправляются из Харькова, Запорожья и Киева во Львов, Ужгород, Рахов и другие города на западе Украины.

"Напоминаем, что посадка в эвакуационные поезда бесплатна и осуществляется в порядке приоритетности – сначала дети, женщины и пожилые люди, затем – другие пассажиры. "Укрзализныця" просит граждан сохранять спокойствие при посадке и помогать друг другу в случае необходимости", — отмечает "Укрзализныця".

Напомним, 3 марта “Укрзализныця” сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них. Посадка на эти поезда приоритетна для детей, женщин и пожилых людей.