Суд обрав запобіжний захід екскерівнику "Нафтогазу" Коболєву

Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн грн застави. Про це 1 березня повідомила пресслужба САП.

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Отже, апеляційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП: скасував рішення суду першої інстанції про відмову в застосуванні запобіжного заходу. Апеляційний суд постановив застосувати до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.

Також на підозрюваного покладено такі обов’язки:

Прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; Не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; Повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання; Утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; Здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Обов'язки діятимуть провдовж двох місяців. Коболєв має внести 229,248 млн грн протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Нагадаємо, за даними слідства очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв(2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за "екстраординарні досягнення".

Водночас упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Відомо, що загалом Коболєв отримав від "Нафтогазу" майже 600 млн грн премії "за Стокгольмський арбітраж".

19 січня НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Водночас 31 січня ВАКС визнав підозру екскерівнику "Нафтогазу" необгрунтованою. З цього приводу в Центрі протидії корупції заявили, що рішення Апеляції ВАКС означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.