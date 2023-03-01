Суд избрал меру пресечения бывшему главе "Нафтогаза" Коболеву

Апелляционная палата ВАКС применила к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн грн залога. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба САП.

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Таким образом апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП: отменил решение суда первой инстанции об отказе в применении меры пресечения. Апелляционный суд постановил применить к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн.

Также на подозреваемого возложены следующие обязанности:

Прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; Не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; Уведомлять прокурора, детектива или суд об изменении своего места жительства; Воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; Сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Обязанности будут действовать в течение двух месяцев. Коболев должен внести 229,248 млн грн в течение 5 дней с момента оглашения решения.

Напомним, по данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за "экстраординарные достижения".

В то же время, в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером). Известно, что всего Коболев получил от "Нафтогаза" почти 600 млн грн премии "за Стокгольмский арбитраж".

19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн. В то же время 31 января ВАКС признал подозрение экс-руководителю "Нафтогаза" необоснованным.

По этому поводу в Центре противодействия коррупции заявили, что решение Апелляции ВАКС означает, что следователь судья ранее принял незаконное решение и его отменили, а подозрение от антикоррупционных органов Андрею Коболеву обоснованно.