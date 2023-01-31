ВАКС признал подозрение Коболеву в хищении 229 млн гривен необоснованным

Высший антикоррупционный суд признал подозрение Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по хищению бывшим главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым средств компании в размере 229 млн гривен необоснованным. Об этом на Facebook сообщил адвокат, партнер юридической компании "Миллер" Алексей Носов.

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По его словам, 30 января объявили полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда об отказе в избрании меры пресечения бывшему руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

"Следователь судья отметил, что все перечисленные прокурором риски нивелируются самостоятельным и добровольным решением Андрея вернуться из-за границы сразу после получения сведений о проведении расследования в отношении него. Указанное в совокупности с его надлежащим процессуальным поведением свидетельствует о намерении способствовать следствию, а не уклоняться от него", - написал Носов.

По словам адвоката, следователь судья ВАКС также установил, что следствие по данному делу длится с 2018 года, то есть уже 5 лет. По состоянию на январь 2023 члены наблюдательного совета компании, в том числе ее председатель не допрошены.

"При этом, в своем письме от 2018 года, в адрес Премьер-министра Украины они сообщили, что решение принимали по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям на основе тщательного анализа подобных судебных побед. Более того, члены Наблюдательного совета публично опубликовали дополнительное открытое обращение, в котором отметили полное осознание принятого решения, указав, что они берут на себя за него полную ответственность, и какого-либо давления со стороны Андрея Коболева они не подвергались", - написал Носов.

Он также добавил, что следственный судья признал манипулятивным утверждение прокурора относительно того, что большинство членов наблюдательного совета являются иностранцами, а потому не владеют знаниями украинского законодательства. Эти утверждения судья также признал противоречащими идее корпоративного управления в акционерных обществах и дискредитирующей роль международных экспертов в составе надзорных и контролирующих органов.

Ограничения, предусмотренные постановлением КМУ №859, на действия Председателя правления НАК не распространялись Потому, что это постановление регулирует ограничения по порядку установления премий уполномоченными на это субъектами, а не процедуру инициирования такой премии другими лицами. А поскольку установление размера премий Председателю правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета, нарушения требований постановления не было. Установление размера вознаграждения является исключительной компетенцией наблюдательного совета

Также суд не установил наличие у Андрея Коболева полномочий, которые предоставляли ему возможность влиять на принятие решений по установлению размера его вознаграждения. Одновременно судья отметил, что процесс принятия решения о выплате премии Председателю правления НАК многоэтапный и предусматривает участие в нем ряда независимых субъектов. Действия Андрея являются начальным и неопределяющим этапом такого процесса.

Вывод следователя судьи по результатам рассмотрения и оценки доводов сторон: подозрение, предъявленное Андрею Коболеву необоснованно.

Прокуратура уже подала апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда Украины. Подала еще до получения полного текста решения. Теперь Апелляционная палата ВАКС должна оценить как наши доводы, так и выводы следственного судьи, и принять окончательное решение в вопросе избрания меры пресечения.

Напомним, по данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения.

В то же время, в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером). Известно, что всего Коболев получил от "Нафтогаза" почти 600 млн грн премии за Стокгольмский арбитраж.

19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн.

Но 23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.