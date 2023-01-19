Екскерівнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву повідомили про підозру у розкраданні понад 229 млн грн

НАБУ і САП повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

"Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром)", - повідомили в НАБУ.

У відомстві не називають прізвище фігуранта справи, але з повідомлення зрозуміло, що мова йде про Андрія Коболєва.

Він понад сім років очолював "Нафтогаз України" (з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021 року). Причому проти його звільнення спільно виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація. США також опосередковано розкритикували звільнення Коболєва, давши зрозуміти, що воно, на їхню думку, демонструє неповагу до корпоративного управління.

На місце Коболєва зі скандалом було призначено Вітренка — колишнього виконавчого директора "Нафтогазу", який конфліктував з Коболєвим на той момент уже більше року.

Зазначимо, Коболєв загалом отримав від "Нафтогазу" майже 600 млн грн премії за Стокгольмський арбітраж, хоча він безпосередньо навіть не керував цим напрямом.

Колишній очільник "Нафтогаз України" вже прокоментував новину про підозру від НАБУ.

"Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", - зазначив Коболєв.