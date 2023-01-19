Экс-руководителю "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву сообщили о подозрении в хищении более 229 млн грн

НАБУ и САП сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что глава компании (2014-2021 гг.) в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения.

Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг.

Эта сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.). К тому же за те же достижения экс-руководителю компании выплатили премию и в 2017 году в 12,49 млн грн.

"В целом в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером)", - сообщили в НАБУ.

В ведомстве не называют фамилию фигуранта дела, но из сообщения понятно, что речь идет об Андрее Коболеве.

Он более семи лет возглавлял "Нафтогаз Украины" (с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года). Причем против его увольнения выступили совместно Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению.

На место Коболева со скандалом был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", который конфликтовал с Коболевым на тот момент уже больше года.

Отметим, Коболев в общей сложности получил от "Нафтогаза" почти 600 млн грн премии за Стокгольмский арбитраж, хотя он непосредственно даже не руководил этим направлением.

Бывший глава "Нафтогаза Украины" уже прокомментировал новость о подозрении от НАБУ.

"Понимая, что происходит ее подготовка, когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Это точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту", - отметил Коболев.