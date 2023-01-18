НАБУ передало в суд дело о взятке Микитася Филатову

Национальное антикоррупционное бюро 18 января направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, разоблаченного на попытке подкупа за 22 миллиона евро мэра Днепра Бориса Филатова.

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Как напоминают в бюро, действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение).

По данным следствия, в октябре 2022 года экс-нардеп и экс-руководитель государственной компании "Укрбуд" предложил Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Средства он обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года. "Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта, составившей 220 миллионов евро. Финансирование же проекта осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Микитася оперативно разоблачили и сообщили о подозрении тогда же в октябре. Материалы дела были открыты для ознакомления стороне защиты подозреваемого 9 декабря.

В НАБУ подчеркивают, что речь идет об одной из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению самого городского головы Днепра.

Напомним, что Микитась также проходит обвиняемым по другому деле НАБУ по факту завладения 81 миллиона гривен при замене объекта строительства жилья для Национальной гвардии. Дело сейчас слушается в суде.

Кроме того, экс-глава "Укрбуда" подозревается полицией в заказе в декабре 2020 года похищения в Киеве юриста и вымотельстве денег. Тогда НАБУ, наоборот, заступалось за Микитася, заявив, что тот является ценным обличителем с точки зрения получения показаний против высших украинских чиновников, в частности, нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Последнему инкриминировали соучастие в даче Микитасем взятки за недостоверную экспертизу стоимости жилья в рамках вышеуказанного дела о квартирах для Нацгвардии.

Именно по делу об организации похищения человека в Киеве Микитася арестовали прямо в канун Нового года, но через два с половиной месяца, в марте 2021 года, ему удалось выйти из СИЗО под ночной домашний арест.

По делу же о взятке Филатову Микитася снова арестовали по решению Высшего антикоррупционного суда от 20 октября.