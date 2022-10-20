Екснардепу Микитасю обрал запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Суд обрав колишньому нардепу Максиму Микитасю, який намагався підкупити мера Дніпра Бориса Філатова 18 жовтня, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з можливістю внесення застави.

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Таке рішення суд ухвали 20 жовтня, засідання траслювалося на YouTuBe.

Суд встановив заставу у розмірі 100 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить у грошовому еквіваленті 260 млн грн.

НАБУ повідомило йому про підозру в той же день, коли він намагався підкупити міського голову Дніпра.

Як з'ясувало слідство, Микитась запропонував Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Цей проєкт реалізують за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку.

Колишній нардеп оцінив "лояльність" мера у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Запропонований хабар став рекордним, який коли-небутд фіксували правоохоронці в Україні.

Розслідування НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 ККУ.

Крім того, ексголова "Укрбуду" підозрюється поліцією у замовленні в грудні 2020 року викрадення у Києві юриста та вимагання з нього грошей. Натомість тоді НАБУ, навпаки, заступалося за Микитася, заявивши, що той є цінним викривачем з погляду отримання свідчень проти вищих українських чиновників, зокрема нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Останньому інкримінували співучасть у дачі Микитасем хабаря за недостовірну експертизу вартості житла в рамках вищевказаної справи про квартири для Нацгвардії.

Саме у справі про організацію викрадення людини в Києві Микитася заарештували прямо напередодні Нового року, але через два з половиною місяці, у березні 2021 року, йому вдалося вийти із СІЗО під нічний домашній арешт.