ВАКС отправил экс-нардепа Микитася под арест

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему нардепу Максиму Микитасю, пытавшемуся подкупить мэра Днепра Бориса Филатова 18 октября, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с возможностью внесения залога.

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Такое решение суд вынес 20 октября, заседание транслировалось на YouTube.

Суд установил залог в размере 100 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц, что составляет в денежном эквиваленте 260 млн грн.

НАБУ сообщило ему о подозрении в тот же день, когда он пытался подкупить городского голову Днепра.

Как выяснило следствие, Микитась предложил Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Этот проект реализуется за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

Бывший нардеп оценил "лояльность" мэра в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Предложенная взятка стала рекордной, которую когда-либо фиксировали правоохранители в Украине.

Расследование НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УКУ.

Кроме того, экспредседатель "Укрстроя" подозревается полицией в заказе в декабре 2020 года похищение в Киеве юриста и вымогание денег. В то время НАБУ, напротив, заступалось за Микитася, заявив, что тот является ценным обличителем с точки зрения получения показаний против высших украинских чиновников, в частности, нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Последнему инкриминировали соучастие в даче Микитасем взятки за недостоверную экспертизу стоимости жилья в рамках вышеуказанного дела о квартирах для Нацгвардии.

Именно по делу об организации похищения человека в Киеве Микитася арестовали прямо в канун Нового года, но через два с половиной месяца, в марте 2021 года, ему удалось выйти из СИЗО под ночной домашний арест.