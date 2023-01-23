ВАКС відмовив НАБУ у клопотанні взяття Коболєва під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок, 23 січня, відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо колишнього голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

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Про це стало відомо під час засідання суду, яке транслювалося на YouTuBe ВАКС.

В свою чергу Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), за погодженням якої НАБУ скеровувало клопотання щодо запобіжного заходу Коболєву, оскаржить рішення ВАКС.

"Прокурор САП не погоджується з рішенням суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу колишньому Голові правління НАК "Нафтогаз України". Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству", - заявили в САП.

ВАКС опублікує повний текст ухвали 30 січня 2023 року, після ознайомлення прокурор оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції.

Уточнюємо, що прокурор просив застосувати до підсудного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або встановлення застави у 365 млн грн.

Нагадаємо, слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

Водночас упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Відомо, що загалом Коболєв отримав від "Нафтогазу" майже 600 млн грн премії за Стокгольмський арбітраж.