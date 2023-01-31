ВАКС визнав підозру Коболєву у розкраданні 229 млн гривень необгрунтованою

Вищий антикорупційний суд визнав підозру Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо розкрадання колишнім головою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим коштів компанії у розмірі 229 млн гривень необгрунтованою. Про це на Facebook повідомив адвокат, партнер юридичної компанії "Міллер" Олексій Носов.

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За його словами 30 січня оголосили повний текст ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в обранні запобіжного заходу колишньому керівнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

"Слідчий суддя зазначив, що всі перераховані прокурором ризики нівелюються самостійним та добровільним рішенням Андрія повернутись з-за кордону одразу, після отримання відомостей про здійснення розслідування стосовно нього. Вказане у сукупності із його належною процесуальною поведінкою свідчить про намір сприяти слідству, а не ухилятись від нього", - написав Носов.

Зі слів адвоката, слідчий суддя ВАКС також встановив, що слідство у вказаній справі триває з 2018 року, тобто вже 5 років. Станом на січень 2023 рік члени наглядової ради компанії, в тому числі її голова не допитані.

"При цьому, у своєму листі від 2018 року, на адресу Прем’єр-міністра України вони повідомили, що рішення ухвалювали за рекомендацією Комітету з призначень та винагород на основі ретельного аналізу подібних судових перемог. Більше того, члени Наглядової ради публічно опублікували додаткове відкрите звернення, у якому наголосили на повному усвідомленні прийнятого рішення, вказавши, що вони беруть на себе за нього повну відповідальність, і будь-якого тиску з боку Андрія Коболєва вони не зазнавали", - написав Носов.

Він також додав, що слідчий суддя визнав маніпулятивним твердження прокурора щодо того, що більшість членів наглядової ради є іноземцями, а тому не володіють знаннями українського законодавства. Ці твердження суддя також визнав такими, що суперечать ідеї корпоративного управління в акціонерних товариствах та дискредитують роль міжнародних експертів в складі наглядових та контролюючих органів.

Обмеження, передбачені постановою КМУ №859 на дії Голови правління НАК не поширювались Тому, що ця постанова регулює обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами, а не процедуру ініціювання такої премії іншими особами. А оскільки встановлення розміру премій Голові правління належить до виключної компетенції Наглядової ради, порушення вимог постанови не було. Встановлення розміру винагороди є виключною компетенцією наглядової ради

Також суд не встановив наявність в Андрія Коболєва повноважень, які б надавали йому можливість впливати на прийняття рішень щодо встановлення розміру його винагороди. Одночасно суддя зазначив, що процес прийняття рішення про виплату премії Голові правління НАК є багатоетапним та передбачає участь у ньому ряду незалежних суб'єктів. Дії Андрія є початковим і невизначальним етапом такого процесу.

Висновок слідчого судді за результатами розгляду та оцінки доводів сторін: підозра, пред'явлена Андрію Коболєву є необгрунтованою.

Прокуратура вже подала апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду України. Подала ще до отримання повного тексту рішення. Тепер вже Апеляційна палата ВАКС повинна оцінити як наші доводи, так і висновки слідчого судді, та прийняти кінцеве рішення в питанні обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, за даними слідства очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв(2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

Водночас упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Відомо, що загалом Коболєв отримав від "Нафтогазу" майже 600 млн грн премії за Стокгольмський арбітраж.

19 січня НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Але 23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо колишнього голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.