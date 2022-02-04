"При прошлом руководителе "Нафтогаза" Коболеве было много нарушений, но это еще "цветочки", — политолог Голобуцкий

Во времена прошлого руководства НАК "Нафтогаз Украины" было слишком много нарушений закона, среди которых пропавший газ, контракт с компанией Фирташа по демпинговой цене и отсутствие импорта для закачки в ПХГ.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Коболев привычно для себя пытается держать образ "самого успешного главы "Нафтогаза" всех времен". Однако оказывается, что этот образ все же был преувеличен. И 305 млн кубометров газа "Укртрансгаза" на сумму 2,2 млрд грн, которые, по мнению ГБР, были отчуждены "без надлежащих полномочий и оснований", — это еще "цветочки", — пишет эксперт.

По его словам, среди других "скелетов в шкафу" Коболева в должности руководителя "Нафтогаза" — контракт с компанией Фирташа "Йе Энергия" .

"С какой стати Коболев в марте прошлого года заключил с компанией Фирташа ("Йе Энергия") уникальный контракт по цене 7,42 грн за куб? Всем остальным компаниям предлагали гораздо более высокую цену. А газсбыты Фирташа получили огромный ресурс газа (6 млрд кубов) государственной добычи дешевле. При этом контракт не запрещал перепродавать этот газ по 7,42 промышленным потребителям. То есть газсбыты олигарха получили от "Нафтогаза" дешевый газ для населения, но вполне законно могли его перепродавать бизнесу по в разы более высокой цене!" — отметил Голобуцкий.

Он говорит, что, как впоследствии подсчитали в "Нафтогазе" уже после увольнения Коболева, в результате выполнения этого договора национальная компания могла потерять 110 млрд грн. А избежать такого огромного ущерба удалось лишь благодаря отказу от этого контракта и созданию на базе "Нафтогаза" балансирующей группы с равными условиями для всех газоснабжающих компаний и гарантией того, что газ пойдет именно населению, а не на химические заводы некоторых.

Среди "побед" прошлого руководителя НАКа Голобуцкий назвал и падение газодобычи компанией "Укргаздобыча", которая вместо плановых 20 млрд кубометров в 2020 году добыла всего 13,4 млрд кубов.

Алексей Голобуцкий также написал о провале политики накопления запасов в ПХГ из-за импортных контрактов во времена Коболева.

"Если не хватает собственного газа, приходится импортировать. Однако в год своего увольнения Коболев не сделал и этого. Весной 2021 года, когда газ еще не был столь дорог, как сейчас, "Нафтогаз" под руководством Коболева вообще не планировал импортировать газ. Финансовый план компании этого просто не предусматривал. Покупать топливо для наполнения подземных хранилищ "Нафтогаз" начал только после освобождения Коболева. Если бы наполнить ПХГ тогда не успели, кто знает, продолжался бы у нас до сих пор отопительный сезон", — сообщил Голобуцкий.

Напомним, ГБР провела обыски у бывшего главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, в офисе компании "Укртрансгаз", а также у руководителей нескольких частных предприятий.

Следственные действия проводятся по делу о незаконном отчуждении в 2020 году 305 млн кубометров газа на 2,2 млрд грн должностными лицами этих структур.

Напомним, что Коболев возглавлял "Нафтогаз" более семи лет, с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года, и был уволен. США косвенно раскритиковали это увольнение, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению. На его место назначили Юрия Витренко — бывшего исполнительного директора "Нафтогаза", на тот момент конфликтовавшего с Коболевым уже более года.