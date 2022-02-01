ГБР проводит обыски у Коболева: расследует хищение 2,2 млрд грн

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом свидетельствует сообщение ГБР.

Отмечается, что обыски проводятся у бывшего руководства "Нафтогаза", в офисе компании "Укртрансгаз", а также у руководителей неких частных предприятий. Следственные действия проводятся по делу о незаконном отчуждении в 2020 году газа на 2,2 млрд грн.

Напомним, что Коболев возглавлял "Нафтогаз" более семи лет, с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года, и был уволен.

В ответ Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выступили с совместным заявлением, в котором выразили недовольство тем, как был уволен Коболев, и заявили, что надеются, что власти Украины одумаются и "подтвердят приверженность реформам".

США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению.

На место Коболева со скандалом был назначен Юрий Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", конфликтовавший с Коболевым на тот момент уже более года, а в последние месяцы перед этим занимавший должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля 2021 года именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева.

Нацагентство по предупреждению коррупции посчитало это назначение Витренко незаконным, увидев в этом конфликт интересов, и в июне выдало предписание расторгнуть с ним контракт, за что также выступила глава набсовета "Нафтогаза Украины" Клэр Споттисвуд.

Однако спустя пару дней Окружной административный суд Киева остановил действие этого предписания. Витренко в итоге остался во главе "Нафтогаза", а в сентябре Кабинет министров сменил состав набсовета НАК.