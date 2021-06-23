За 7 лет Коболев превратил "Нафтогаз" в иностранное представительство, — эксперт

Увольнение Коболева и последующая реакция на это США и ЕС показали насколько суверенитет Украины стал ограниченным. Фактически, Украина стала страной, в которой власть не может управлять собственным госпредприятием.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал исполнительный директор Киевской школы государственного управления Виктор Андрусив.

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"За 7 лет управления "Нафтогазом" Коболев превратил его в иностранное представительство в обмен на мандат главы. В ближайшее время вся страна еще узнает о "царских" замашках этого экс-главы, которым и Бакай бы позавидовал. А пока потраченные им миллионы на лоббистов продолжают подрывать НАК и доверие к нему", — отметил Андрусив.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни правительство и Зеленский снова окажутся в сложной ситуации, когда им дадут понять, что управлять в нашем государстве они могут только там, где им позволяют.

"По моей информации, мы будем наблюдать следующий сценарий: 1. Наблюдательный совет в четверг-пятницу выразит недоверие и попытается уволить Юрия Витренко. 2. Западные послы и политики сразу поддержат это решение, и потребуют согласиться с ним правительство. 3. Будет предложен компромисс — назначить временно исполняющим обязанности Отто Ватерландера, протеже Коболева. Который должен порулить "Нафтогазом" до завершения конкурса на нового председателя, а заодно и конкурс выиграть", — пишет эксперт.

По его мнению, этот компромисс будет подкреплен ультиматумами по линии поддержки Украины относительно войны на Донбассе.

"Эта ситуация станет хорошим уроком и мастер-классом для наивных, которые думают, что в политике романтика важнее прагматизма. А также тестом на то, власть у нас "свадебный генерал" или нет", — отметил Виктор Андрусив.