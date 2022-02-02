Юристы Жеваго потребуют возвращения газа, из-за которого у Коболева провели обыски

Акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и потребовали возвращения 305 млн кубометров природного газа на сумму в 2,2 млрд грн, отчужденного в 2020 году. Об этом говорится в ответе юристов Жеваго, сообщает “Эспрессо.TV”.

"Мы благодарим правоохранительные органы, которые наконец-то отреагировали на наши законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать коррупцию и мошенничество со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и всех задействованных в этой мошеннической схеме лиц. Мы также надеемся, что все виновные в этой краже будут привлечены к ответственности", – сообщают юридические консультанты Константина Жеваго.

Они заявили, что компания "Укрэнергосбыт", в пользу которой пытались передать газ, была мошенническим образом украдена у Константина Жеваго и с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового собственника/бенефициара, прописанного в "ДНР/ЛНР".

Далее, как отмечает "Эспрессо.TV", НАК "Нефтегаз Украины" пытался через "Укрэнергосбыт" передать газ или денежный эквивалент его стоимости на финкомпанию "Фин-инвест".

"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 миллионов кубометров природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина Перелома и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности”, – добавили юридические консультанты.

Напомним, 1 февраля Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Причина обыска – дело по поводу незаконной передачи 305 млн кубометров природного газа из собственности государства.

"Руководство "Нафтогаза" Украины по обращению "Укртрансгаза" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Именно на основании решения руководства государственной компании хозяйственный суд города Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов кубометров природного газа. По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн грн", – подчеркнула спикер ГБР Ольга Чиканова.