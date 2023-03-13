МЗС оголосило конкурси на посади послів у 20 країнах: які вимоги до претендентів

Міністерство закордонних справ через кадровий голод вдалося до відкритого конкурсу на посади послів. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook очільник відомства Дмитро Кулеба.

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"Охочих багато, а готових якісно виконувати таку складну роботу — одиниці. Знайти людину, яка відповідатиме критеріям і вимогам, знатиме мови, буде здатна дати результат — дуже непросто. Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не лише державним інституціям, але й приватному сектору", - зазначив міністр.

За його словами, МЗС постійно шукає всередині дипломатичної служби та зовні нових сильних кандидатів на відповідальні посади, але пошук кандидатів на посади послів - особливо складний.

"Шукаю їх в дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Єдиний спосіб пришвидшити ці процеси — приймати нестандартні рішення", - вказав Кулеба.

Міністр висловив переконання, що в Україні є сильні та фахові люди, які могли б зайняти ці посади, але або МЗС їх поки що не знайшло, або вони самі ще не дізналися про можливість взятися за "надскладну, але надзвичайно необхідну" роботу.

"Я знаю, що ми отримаємо тисячі заявок. Знаю, що переважна більшість не відповідатиме вимогам ані посади, ані часу. Наша задача буде в тому, щоб у морі води знайти дорогоцінну краплю, яка підживить дипломатичну службу. Тому кожен кандидат, в якому ми побачимо потенціал, буде проходити ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки", - розповів він.

Як зазначив Кулеба, відкритий пошук послів є можливістю для системи розширити горизонти і можливістю для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми.

"Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі. Також зазначу, що особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси", - вказав голова МЗС.

Крім того, він повідомив, що за умови рівних професійних показників при обранні переможців відбору надаватиме перевагу жінкам - "просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок".

Згідно даних на сайті МЗС, наразі здійснюється пошук кандидатів на посади послів у таких країнах: Алжир, Ангола, Ботсвана, Вірменія, Гана, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Ірак, Іран, Кот-д’Івуар, Ліван, Малайзія, Мозамбік, Норвегія, Оман, Руанда, Судан, Танзанія, Філіппіни та Чехія. Натомість вказано, що цей перелік постійно оновлюється.

Як прокоментував його Кулеба, у списку немає Китаю, Індії та Бразилії, оскільки він вже вніс на розгляд президента Володимира Зеленського кандидатури послів у цих країнах.

"Ви дізнаєтеся їхні імена після оприлюднення відповідних указів. Скажу лише, що в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів", - пояснив дипломат.

Для подачі кандидатури необхідно надіслати на електронну адресу [email protected] документи, які підтверджують відповідність спеціальним вимогам:

- мотиваційний лист у довільній формі обсягом до двох сторінок 14-м кеглем, в якому треба вказати країну чи країни з переліку відкритих вакансій і стисло викласти своє бачення роботи на посаді посла (тема листа має бути в форматі "ПУ:Прізвище кандидата - Перелік країн, на які подається кандидатура");

- біографічну довідку за встановленим зразком;

- згоду на обробку персональних даних з електронним цифровим підписом або власноруч підписану та скановану версію.



При цьому в МЗС вказують, що законодавство не передбачає проведення конкурсів на посаду керівника закордонної дипустанови України. Кандидатури, які відповідатимуть вимогам, розглядатимуться виключно міністром як потенційні претенденти на вакантні посади послів. HR-служба зв’язуватиметься для організації співбесід лише з відібраними Кулебою кандидатами.

Далі очільник міністерства вноситиме пропозиції щодо призначення на посаду керівника дипустанови на розглд Зеленського, який і ухвалюватиме остаточне рішення.

Як формулюють у зовнішньополітичному відомстві, до основних завдань посла входять представництво України в державі перебування та підтримання з нею офіційних відносин; захист національних інтересів України у державі перебування; розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових та інших зв’язків з державою перебування.

Також посол має займатися захистом прав та інтересів громадян і юридичних осіб України в державі перебування та координацією діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах з державою перебування.

Кандидатура має відповідати спеціальним вимогам до громадян України, які претендують на вступ на дипломатичну службу. Це наявність вищої освіти із ступенем не нижче магістра; володіння відповідним рівнем професійної компетентності; володіння іноземними мовами, крім державної мови країни-агресора.

Також вимогами є стан здоров’я, який дозволяє перебувати у довготерміновому відрядженні, та відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов’язків під час роботи в системі органів дипслужби (відсутність потенційного конфлікту інтересів кандидата на посаду посла, або обставин, що можуть викликати відмову іноземної країни в акредитації в якості посла).