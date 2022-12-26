У МЗС відповіли на скандал з призначенням послом в Болгарії "некадрової дипломатки"

У Міністерстві закордонних справ пояснили призначення Олесі Ілащук послом України в Болгарії, яке напередодні викликало широку увагу низки ЗМІ та соцмереж.

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Як ідеться у коментарі відомства, за наявною у нього інформацією, Ілашук отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Зазначено, що вона має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки, а також вільно володіє англійською мовою. Також у МЗС вказують, що уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав Ілащук агреман, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.

"Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто судити про роботу посла за кордоном", - підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо, що 23 грудня після виступу з настановами перед послами України президент Володимир Зеленський, зокрема, замінив голів дипломатичних місій у Латвії та Болгарії.

Послом в останній було призначено Ілащук, на минулу діяльність якої звернули увагу певні ЗМІ, що викликало в соцмережах дискусію про доцільність такого кадрового рішення.

Зокрема, призначена посол раніше позиціонувала себе в інтернеті як клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, гештальт-коуч, сексолог-консультант, медіатор, фасилітатор, тренер, магістр управління, а також як керівниця ювелірної компанії.

Зазначимо також, що 26 листопада Зеленський призначив нових послів - Івана Холостенка (в Нігерії) та Юрія Клименка (в Аргентині). Останній при цьому був увільнений від виконання обов'язків спецпредставника України з питань придністровського врегулювання.

У зверненні до послів, нагадаємо, сам президент також анонсував відкриття 10 нових посольств у країнах Африки та вказував на важливість уваги саме до країн Глобального Півдня.