В МИДе ответили на скандал с назначением послом в Болгарии "некадровой дипломатки"

В Министерстве иностранных дел дискуссионное назначение Олеси Илащук послом Украины в Болгарии, которое накануне вызвало широкое внимание ряда СМИ и соцсетей.

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Как говорится в комментарии ведомства, по имеющейся у него информации, Илашук получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Отмечено, что она имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы, а также свободно владеет английским языком. Также в МИД указывают, что правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это принято в международной практике, без промедлений предоставило Илащук агреман, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии.

"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не по интерпретациям и оскорблениям и следует судить о работе посла за границей", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, что 23 декабря после выступления с наставлениями перед послами Украины президент Владимир Зеленский, в частности, заменил глав дипломатических миссий в Латвии и Болгарии.

Послом в последней была назначена Илащук, на прошлую деятельность которой обратили внимание определенные СМИ, что вызвало в соцсетях дискуссию о целесообразности такого кадрового решения.

В частности, назначенная посол ранее позиционировала себя в интернете как клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, гештальт-коуч, сексолог-консультант, медиатор, фасилитатор, тренер, магистр управления, а также как руководительница ювелирной компании.

Отметим также, что 26 ноября Зеленский назначил новых послов – Ивана Холостенко (в Нигерии) и Юрия Клименко (в Аргентине). Последний при этом был освобожден от исполнения обязанностей спецпредставителя Украины по приднестровскому урегулированию.

В обращении к послам, напомним, сам президент также анонсировал открытие 10 новых посольств в странах Африки и указывал на важность уделения внимания именно странам Глобального Юга.