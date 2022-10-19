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Зеленский уволил посла Украины в Казахстане

Зеленский уволил посла Украины в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского и назначил представителей Украины в Словакии и Марокко.

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Об этом говорится в Указе №723/2022 от 18 октября, опубликованном на сайте главы государства.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе №723/2022.

Другим указам Зеленский назначил Саенко Сергея Валерьевича  Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Марокко.

Также Кастрана Мирослав Миронович стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словацкой Республике.

Отметим, ранее Врублевский попал в громкий скандал, заявив, "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

После этого Министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест. Впоследствии посол Украины извинился за свои слова.

Россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что такие слова неприемлемы для страны с большим российским меньшинством.

Напомним, ранее Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии, Княжестве Лихтенштейн и Нидерладах.

Также недавно президент подписал два указа о назначении послов Украины в Германии и Монголии.

Автор:
Светлана Манько