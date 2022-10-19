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Зеленский уволил посла Украины в Казахстане
Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского и назначил представителей Украины в Словакии и Марокко.
Об этом говорится в Указе №723/2022 от 18 октября, опубликованном на сайте главы государства.
"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе №723/2022.
Другим указам Зеленский назначил Саенко Сергея Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Марокко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Кастрана Мирослав Миронович стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словацкой Республике.
Отметим, ранее Врублевский попал в громкий скандал, заявив, "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".
После этого Министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест. Впоследствии посол Украины извинился за свои слова.
Россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что такие слова неприемлемы для страны с большим российским меньшинством.
Напомним, ранее Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии, Княжестве Лихтенштейн и Нидерладах.
Также недавно президент подписал два указа о назначении послов Украины в Германии и Монголии.