Зеленський звільнив посла України у Казахстані

Президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайного та повноважного посла України в Казахстані Петра Врублевського та призначив представників України у Словаччині й Марокко.

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Про це йдеться в Указі № 723/2022 від 18 жовтня, опублікованому на сайті глави держави.

"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан", - ідеться в указі №723/2022.

Іншим указам Зеленський призначив Саєнка Сергія Валерійовича - Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Марокко.

Також Кастрана Мирослав Миронович став Надзвичайним і Повноважним Послом України у Словацькій Республіці.

Зазначимо, раніше Врублевський потрапив у гучний скандал, заявивши, "що чим більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям".

Після цього Міністерство закордонних справ Казахстану викликало Врублевського та висловило йому протест. Згодом посол України вибачився за свої слова.

Росія вимагала від Казахстану вислати дипломата, але Астана попросила Київ замінити його, заявивши, що такі слова є неприйнятними для країни з великою російською меншістю.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив послів України в Швейцарії, Князівстві Ліхтенштейн та Нідерладах

Також нещодавно президент підписав два укази про призначення послів України в Німеччині та Монголії.