Україна відкриє посольства у десяти нових країнах Африки - Зеленський

Україна в 2023 році має посилити перезавантаження відносин з десятками країн Африки, зокрема для цього планується відкриття нових посольств та представництв торговельного дому. Про це повідомив у своєму виступі на конференції послів України президент Володимир Зеленский.

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"Вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Також ми розробили концепцію торговельного дому "Україна – Африка" з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн африканського континенту", - зазначив він.

За словами глави держави, на додачу до наявного представництва України в десяти країнах Африки та разом з новими посольствами й торговельними домами треба досягти представлення в 30 країнах цього континенту.

"Глобальне зростання й міжнародну стабільність у цьому столітті неможливо уявити без відносин із Африкою та іншими частинами Глобального Півдня: Латинська Америка, Індія, інші азійські країни, зокрема й Китай та Південно-Східна Азія, увесь регіон островів Індійського й Тихого океанів. Україна має знайти формат свого лідерства у стратегічних процесах у кожному з цих регіонів", - вказав також Зеленський.

Президент підкреслив, що роль дипломатичного корпусу України при цьому буде визначальною і для цього треба створити "паспорти відносин" України з кожною країною, як це вже зроблено на сьогодні стосовно країн Африки.

"Думаю, це ще детально міністри, мої колеги, дипломатичні інституції вам доведуть. Потрібна чіткість і визначеність перетинів наших інтересів з партнерами та потенційними партнерами", - додав глава держави.

Він також зазначив, що доручає Міністерству закордонних справ підготувати амбітний проект змін до закону про дипломатичну службу, ініціювавши, серед іншого, "виправлення несправедливостей" у фінансуванні роботи українських представництв, зокрема в Африці.

Нагадаємо також, що в жовтні в рамках візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Гани Україна досягла домовленості про відкриття посольства у цій африканській країні. Тоді ж міністр відвідав Кот-д'Івуар, Сенегал та Кенію (в останніх двох Україна вже представлена посольствами).