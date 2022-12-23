Украина откроет посольства в десяти новых странах Африки - Зеленский

Украина в 2023 году должна усилить перезагрузку отношений с десятками стран Африки, в частности, для этого планируется открытие новых посольств и представительств торгового дома. Об этом сообщил в своем выступлении на конференции послов Украины президент Владимир Зеленский.

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"Уже определены десять государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. Также мы разработали концепцию торгового дома "Украина – Африка" с открытием его представительств в столицах наиболее перспективных стран африканского континента", - отметил он.

По словам главы государства, в дополнение к существующему представительству Украины в десяти странах Африки и вместе с новыми посольствами и торговыми домами нужно добиться представленности в 30 странах этого континента.

"Глобальный рост и международную стабильность в этом веке невозможно представить без отношений с Африкой и другими частями Глобального Юга: Латинская Америка, Индия, другие азиатские страны, в том числе Китай и Юго-Восточная Азия, весь регион островов Индийского и Тихого океанов. Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом из этих регионов", - указал также Зеленский.

Президент подчеркнул, что роль дипломатического корпуса Украины при этом будет определяющей и для этого нужно создать "паспорта отношений" Украины с каждой страной, как это уже сделано сегодня в отношении странам Африки.

"Думаю, это еще подробно министры, мои коллеги, дипломатические институты вам доведут. Нужна четкость и определенность пересечений наших интересов с партнерами и потенциальными партнерами", - добавил глава государства.

Он также отметил, что поручает Министерству иностранных дел подготовить амбициозный проект изменений в закон о дипломатической службе, инициировав, в частности, "исправление несправедливостей" в финансировании работы украинских представительств, в частности в Африке.

Напомним также, что в октябре в рамках визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Гану Украина достигла договоренности об открытии посольства в этой африканской стране. Тогда же министр посетил Кот-д'Ивуар, Сенегал и Кению (в последних двух Украина уже представлена посольствами).