Зеленский назначил спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке: его не было более 8 лет

Президент Владимир Зеленский назначил на должность специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха. Об этом говорится в указе главы государства №491 от 12 июля.

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Им он внес соответствующие изменения в указ №618 от 2011 тогдашнего президента Виктора Януковича о введении такой должности и утверждении положения о ней. Этим же указом на нее был назначен Евгений Никитенко. В 2012 году Янукович заменил его на Геннадия Латия.

После побега Януковича из Украины, в марте 2014 года, тогдашний исполняющий обязанности президента - председатель Верховной Рады Александр Турчинов - уволил Латия, однако нового представителя назначено не было.

20 июня Зеленский заявил, что Украина активизирует диалог со всеми странами Африки, а в ближайшее время "заработает и специальный представитель Украины по делам Африки". Таким образом, сделать это он решил, реанимировав должность, уже предусмотренную до его президентства.

Отметим, что Субх, имея арабское происхождение, является кадровым украинским дипломатом, и до этого в 2004-2008 годах работал в посольстве Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, в 2010-2013 годах - в Министерстве иностранных дел, в частности занимаясь вопросами Ближнего Востока.

В 2013-2017 годах он был советником и временным поверенным в делах посольства Украины в Катаре, в 2018 году снова работал в МИД – советником отдела стран Аравийского полуострова департамента стран Ближнего Востока и Африки.

С июля 2018 года Субх работал послом Украины в Алжире (с июня 2021 года - также послом в Мавритании по совместительству). Был уволен Зеленским 6 мая 2022 года.