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Зеленский назначил спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке: его не было более 8 лет
Президент Владимир Зеленский назначил на должность специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха. Об этом говорится в указе главы государства №491 от 12 июля.
Им он внес соответствующие изменения в указ №618 от 2011 тогдашнего президента Виктора Януковича о введении такой должности и утверждении положения о ней. Этим же указом на нее был назначен Евгений Никитенко. В 2012 году Янукович заменил его на Геннадия Латия.
После побега Януковича из Украины, в марте 2014 года, тогдашний исполняющий обязанности президента - председатель Верховной Рады Александр Турчинов - уволил Латия, однако нового представителя назначено не было.
20 июня Зеленский заявил, что Украина активизирует диалог со всеми странами Африки, а в ближайшее время "заработает и специальный представитель Украины по делам Африки". Таким образом, сделать это он решил, реанимировав должность, уже предусмотренную до его президентства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что Субх, имея арабское происхождение, является кадровым украинским дипломатом, и до этого в 2004-2008 годах работал в посольстве Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, в 2010-2013 годах - в Министерстве иностранных дел, в частности занимаясь вопросами Ближнего Востока.
В 2013-2017 годах он был советником и временным поверенным в делах посольства Украины в Катаре, в 2018 году снова работал в МИД – советником отдела стран Аравийского полуострова департамента стран Ближнего Востока и Африки.
С июля 2018 года Субх работал послом Украины в Алжире (с июня 2021 года - также послом в Мавритании по совместительству). Был уволен Зеленским 6 мая 2022 года.