Зеленський призначив спецпредставника України з Близького Сходу та Африки: його не було більше 8 років

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха. Про це йдеться в указі глави держави №491 від 12 липня.

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Ним він вніс відповідні зміни до указу №618 від 2011 року тодішнього президента Віктора Януковича про запровадження такої посади та затвердження положення про неї. Цим же указом на неї було призначено Євгена Микитенка. У 2012 році Янукович замінив його на Геннадія Латія.

Натомість після втечі Януковича з України, в березні 2014 року, тодішній виконуючий обов’язки президента - голова Верховної Ради Олександр Турчинов - звільнив Латія, але нового представника призначено не було.

20 червня Зеленський заявив, що Україна активізовує діалог з усіма країнами Африки, а у найближчий час "запрацює й спеціальний представник України у справах Африки". Таким чином, зробити це він вирішив, реанімувавши посаду, яка вже була передбачена до його президентства.

Зазначимо, що Субх, маючи арабське походження, є кадровим українським дипломатом, і до цього в 2004-2008 року працював у посольстві України в Об'єднаних Арабських Еміратах, в 2010-2013 роках працював в Міністерстві закордонних справ, зокрема опікуючись питаннями Близького Сходу.

В 2013-2017 роках він був радником та тимчасовим повіреним у справах посольства України в Катарі, в 2018 році знову працював у МЗС - радником відділу країн Аравійського півострова департаменту країн Близького Сходу та Африки.

З липня 2018 Субх працював послом України в Алжирі (з червня 2021 року - також послом у Мавританії за сумісництвом). Був звільнений Зеленським 6 травня 2022 року.