Зеленський анонсував появу спецпредставника України в Африці

Президент Володимир Зеленський має намір в рамках нової політики України щодо Африки запровадити посаду спеціального представника у справах цього континенту. Про це він повідомив, виступаючи дистанційно на засіданні Бюро Асамблеї Африканського союзу.

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"Саме в час моєї каденції затверджена перша Стратегія розвитку відносин України з державами Африки. Буде активізований діалог з усіма країнами континенту. Найближчим часом запрацює й спеціальний представник України у справах Африки", - зазначив президент.

Крім цього, він повідомив про підготовку за його дорученням першого в історії регіонального турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби державами Субсахарської Африки.

"Звичайно, маємо розвивати й міжпарламентський діалог. Для цього я ініціюю візити в країни Африки представників Верховної Ради України", - додав глава української держави.

Зеленський також запросив представників країн Африки відвідати Україну вже зараз, щоб поновити зв'язки на двосторонньому рівні, а також запропонував вже почати готувати велику політико-економічну конференцію "Україна – Африка".

Фото: пресслужба президента

Президент при цьому пояснив, що загроза голода для африканськиї країн виникла саме через війну Росії проти України, і наразі остання веде складні багаторівневі переговори, щоб розблокувати українські порти для експорту продовольства.

"Але ви бачите – прогресу поки що немає. Бо поки не знайдений реальний інструмент, щоб гарантувати, що Росія не атакує їх знову. Продовольча криза у світі зберігатиметься, поки триває ця колонізаторська війна, війна Росії проти нашої держави, і поки заблоковані наші порти", - додав він.

Зеленський нагадав, що вважає наявну архітектуру глобальної безпеки й міжнародні організації не здатними вплинути на державу-агресора, щоб закінчити цю війну та поновити міжнародну безпеку, а також нагадав про свою інціціативу скликати в Києві – "звичайно, вже після цієї війни та нашої перемоги" – глобальну конференцію щодо реформування й трансформації ООН.