Зеленский анонсировал появление спецпредставителя Украины в Африке

Президент Владимир Зеленский намерен в рамках новой политики Украины в отношении Африки ввести должность специального представителя по делам этого континента. Об этом он сообщил, выступая дистанционно на заседании Бюро Ассамблеи Африканского союза.

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"Именно во время моей каденции утверждена первая Стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", - отметил президент.

Кроме того, он сообщил о подготовке по его поручению первого в истории регионального турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы государствами Субсахарской Африки.

"Конечно, мы должны развивать и межпарламентский диалог. Для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Верховной Рады Украины", - добавил глава украинского государства.

Зеленский также пригласил представителей стран Африки посетить Украину уже сейчас, чтобы возобновить связи на двустороннем уровне, а также предложил начать готовить большую политико-экономическую конференцию "Украина – Африка".

Фото: пресс-служба президента

Президент при этом объяснил, что угроза голода для африканских стран возникла именно из-за войны России против Украины, и в настоящее время последняя ведет сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты для экспорта продовольствия.

"Но вы видите – прогресса пока нет. Потому что пока не найден реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не атакует их снова. Продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока продолжается эта колонизаторская война, война России против нашего государства, и пока заблокированы наши порты", – добавил он.

Зеленский напомнил, что считает существующую архитектуру глобальной безопасности и международные организации не способными повлиять на государство-агрессора, чтобы закончить эту войну и восстановить международную безопасность, а также напомнил о своей инциденте созвать в Киеве – "конечно, уже после этой войны и нашей победы" – глобальную конференцию по реформированию и трансформации ООН.