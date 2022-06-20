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Зеленский анонсировал появление спецпредставителя Украины в Африке
Президент Владимир Зеленский намерен в рамках новой политики Украины в отношении Африки ввести должность специального представителя по делам этого континента. Об этом он сообщил, выступая дистанционно на заседании Бюро Ассамблеи Африканского союза.
"Именно во время моей каденции утверждена первая Стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", - отметил президент.
Кроме того, он сообщил о подготовке по его поручению первого в истории регионального турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы государствами Субсахарской Африки.
"Конечно, мы должны развивать и межпарламентский диалог. Для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Верховной Рады Украины", - добавил глава украинского государства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Зеленский также пригласил представителей стран Африки посетить Украину уже сейчас, чтобы возобновить связи на двустороннем уровне, а также предложил начать готовить большую политико-экономическую конференцию "Украина – Африка".
Президент при этом объяснил, что угроза голода для африканских стран возникла именно из-за войны России против Украины, и в настоящее время последняя ведет сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты для экспорта продовольствия.
"Но вы видите – прогресса пока нет. Потому что пока не найден реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не атакует их снова. Продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока продолжается эта колонизаторская война, война России против нашего государства, и пока заблокированы наши порты", – добавил он.
Зеленский напомнил, что считает существующую архитектуру глобальной безопасности и международные организации не способными повлиять на государство-агрессора, чтобы закончить эту войну и восстановить международную безопасность, а также напомнил о своей инциденте созвать в Киеве – "конечно, уже после этой войны и нашей победы" – глобальную конференцию по реформированию и трансформации ООН.