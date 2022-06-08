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"Для нас вопрос безопасности - номер один": Данилов рассказал, когда будет возможен экспорт зерна из Украины
Украина готова возобновить экспорт зерна из своих портов, которые заблокировала Россия, если будет обеспечена безопасность. На данный момент РФ искусственно делает препятствия, чтобы шантажировать Украину из-за нехватки пищи в мире.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.
"Недавно было заявление Министерства иностранных дел нашей страны, где было четко определено, что первый вопрос – это безопасность, второй вопрос – это безопасность, третий вопрос – это безопасность. Если этот вопрос не будет решен, что наша страна будет в безопасности, никакое зерно никому никуда не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности – номер один", - пояснил Данилов.
Также он заверил, что вопрос о возможности экспорта зерна находится на контроле власти.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"На сегодняшний день Россия искусственно делает эти препятствия для того, чтобы, во-первых, захватывать рынок себе, а потом шантажировать нас из-за нехватки пищи. Шантажировать Европу, что она должна давить на нашу страну, чтобы мы как можно скорее на тех условиях, которые удовлетворяют Россию, подписывали те или иные акты", – подытожил секретарь СНБО.
Стоит отметить, что РФ и Турция достигли предварительной договоренности без Украины о механизме обеспечения безопасного экспорта из украинских портов. В то же время украинский МИД выступил с жесткой критикой того, что без Украины решают вопросы экспорта зерна.
Также сегодня, 8 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возобновление мирных переговоров с Украиной, в том числе экспорт украинского зерна.