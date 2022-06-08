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"Для нас питання безпеки – номер один": Данілов розповів, коли буде можливий експорт зерна з України
Україна готова відновити експорт зерна зі своїх портів, які заблокувала Росія, якщо буде забезпечена безпека. На даний момент РФ штучно робить перешкоди, щоб шантажувати Україну через нестачу їжі у світі.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Нещодавно була заява Міністерства закордонних справ нашої країни, де було чітко визначено, що перше питання – це безпека, друге – це безпека, третє питання – це безпека. Якщо це питання не буде вирішено, що наша країна буде у безпеці, ніяке зерно нікому не поїде. Тому що для нас питання безпеки – номер один”, – пояснив Данілов.
Також він запевнив, що питання можливості експорту зерна знаходиться на контролі влади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На сьогоднішній день Росія штучно робить ці перешкоди для того, щоб, по-перше, захоплювати ринок собі, а потім шантажувати нас через нестачу їжі. Шантажувати Європу, що вона має тиснути на нашу країну, щоб ми якнайшвидше на тих умовах, які задовольняють Росію, підписували ті чи інші акти", – підсумував секретар РНБО.
Варто зазначити, що РФ та Туреччина досягли попередньої домовленості без України щодо механізму забезпечення безпечного експорту з українських портів. Водночас українське МЗС виступило з жорсткою критикою того, що без України вирішують питання експорту зерна.
Також сьогодні, 8 червня, голова МЗС РФ Сергій Лавров обговорить зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу поновлення мирних переговорів з Україною, а також експорт українського зерна.