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Якщо Україна не зможе експортувати продовольство, світ чекає голод і політичний хаос, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не зможе експортувати продовольство, світ очікує голод і державні перевороти в багатьох країнах. Про це Зеленський сказав , виступаючи на Азіатському саміті з безпеки Shangri La Dialogue.
"Якщо ми не зможемо експортувати наше продовольство, якого дуже не дістає на світовому ринку, світ зіткнеться з гострою та важкою продовольчою кризою та голодом у багатьох країнах Азії та Африки. Нестача продовольства неодмінно призведе до політичного хаосу, який може призвести до повалення урядів багатьох країн, вигнання безлічі політиків", - сказав Зеленський.
За його словами, світ міг би забезпечити реформу ООН, щоб усі держави світу дотримувалися міжнародного права та щоб ніхто не порушував світовий порядок.
"Система ООН, і зокрема рада безпеки ООН сьогодні не дають справедливого представництва для більшості народів світу. Голос цілих регіонів планети часто не може бути почутий саме тоді, коли це життєво важливо", - зазначив президент.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці.
Тим часом Європа чекає приблизно 150 тисяч мігрантів з Африки та Близького Сходу до кінця цього року. Така хвиля, за прогнозами, може бути спровокована продовольчою кризою і голодом, що очікується, через війну в Україні.