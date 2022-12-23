Зеленский анонсировал создание Украиной агентства помощи другим странам

Украина хочет создать собственное агентство международной помощи, которое станет инструментом реагирования на кризисы в мире. Об этом сообщил в своем выступлении на конференции послов Украины президент Владимир Зеленский.

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"Нужно вывести на новый уровень самодостаточности Украины во внешней политике чрезвычайных ситуаций. Нам нужен такой инструмент, который позволит нашему государству быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. Наше присутствие должно быть ощутимым абсолютно всем, в нашей помощи должны быть заинтересованы все. Для этого мы готовим создание Украинского агентства международной помощи", - заявил он.

По словам главы государства, подобная структура расширит географию влияния Украины и сформирует дополнительные линии сотрудничества с ее партнерами. Президент подчеркнул, что у Украины есть опыт, который может усилить ее партнеров и дать новых друзей в мире.

"Как мы обеспечиваем устойчивость нашему государству вместе с партнерами, так же можем помочь другим государствам сохранять и развивать устойчивость. В качестве примера можем рассмотреть наше сотрудничество с партнерами в области продовольственной безопасности, в области диджитализации и – что очень важно, где у нас действительно важны наработки, – в направлении киберзащиты", - отметил он.

Зеленский указал, что все это требует обновления регуляторных документов и соответствующего обеспечения работы украинских дипломатов, и, в частности, в этих целях он поручает Министерству иностранных дел подготовить амбициозный проект изменений в закон о дипломатической службе.