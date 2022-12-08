Издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе

Издание Politico опубликовало рейтинг, назвав Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что победившие на выборах в своих странах европейские лидеры стремятся поскорее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.

"Стоять рядом с ним – вот как политики стремятся, чтобы их видели. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил во вторжение России в феврале", - пишет Politico.

Издание отмечает, что коммуникативные навыки Зеленского были ключевыми, а его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может стать партнером.

Журналисты подчеркивают, что Зеленский смог убедить Европу, что ее будущее связано с Украиной. Он также заставил Европу делать то, что он хочет.

"Если ему нужно оружие, он его получит, даже если это означает отказ от давней политики Германии не продавать его. Если он хочет санкций, он их получает, даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и суровую зиму с заоблачными ценами на газ", - пишет Politico.

Издание подчеркивает, что "пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в нужном ему направлении".

Всего в рейтинг самых влиятельных людей Европы попали 28 человек, среди которых 18 мужчин и 10 женщин.

В рейтинге есть политики, педагоги, климатологи, дипломаты и экономисты.

В рейтинг, в частности, также попал лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин в категории неудачника года, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал "внутренним врагом Европы", а президента Турции Реджепа Эрдогана назвали "темной лошадкой Европы".

Сообщается, что список составляли на основе экспертных оценок, мнений журналистов и влиятельных людей, с которыми общалось издание.

Ранее влиятельный еженедельный американский журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком 2022 года, отметив также "дух Украины".

Недавно украинский лидер также стал человеком года по версии влиятельной британской газеты Financial Times.