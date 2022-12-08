Видання Politico назвало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі

Видання Politico опублікувало рейтинг, назвавши Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи 2022 року.

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Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах прагнуть поскоріше відвідати Київ, щоб сфотографуватись з президентом України.

"Стояти поруч з ним – ось як політики прагнуть, щоб їх бачили. Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною – в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому", - пише Politico

Видання зазначає, що комунікативні навички Зеленського були ключовими, а його риторика чітко вказує на зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліну і Парижу – в те, що Москва може бути партнером.

Журналісти підкреслюють, що Зеленський зміг переконати Європу, що її майбутнє пов’язане з Україною. Він «змусив Європу робити те, що він хоче».

"Якщо йому потрібна зброя, він її отримає, навіть якщо це означає відмову від давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій, він їх отримує, навіть якщо це означає, що Європа переживає енергетичну кризу та сувору зиму із захмарними цінами на газ ", - пише Politico.

Видання наголошує, що "поки Зеленський живий, він продовжуватиме рухати Європу в потрібному напрямі".

Всього до рейтингу найвпливовіших людей Європи потрапило 28 людей, серед яких 18 чоловіків та 10 жінок.

У рейтингу є політики, освітяни, кліматологи, дипломати та економісти.

До рейтингу, зокрема, також потрапив лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, який став "невдахою року".

"Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і почався... Війська, які ненадовго загрожували Києву, ледве утримуються на сході країни. Його рішення призвати сотні тисяч нових солдатів змусило чоловіків призовного віку залишити країну", - зазначає видання.

Також прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана визнали "внутрішнім ворогом Європи", а президента Туреччини Реджепа Ердогана "темною конячкою Європи".

Повідомляється, що список складали на основі експертних оцінок, думок журналістів та впливових людей, з якими спілкувалось видання.

Раніше впливовий щотижневий американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною року 2022, відзначивши також "дух України".

Нещодавно також український лідер став людиною року за версією впливової британської газети Financial Times.