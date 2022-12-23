Зеленский анонсував створення Україною агентства з допомоги іншим країнам

Україна хоче створити власне агентство міжнародної допомоги, яке стане інструментом реагування на кризи у світі. Про це повідомив у своєму виступі на конференції послів України президент Володимир Зеленский.

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"Потрібно вивести на новий рівень спроможності України в зовнішній політиці надзвичайних ситуацій. Нам потрібен такий інструмент, який дасть нашій державі змогу бути суб’єктом реагування на кризові ситуації у світі. Наша присутність має бути відчутною абсолютно всім, у нашій допомозі мають бути зацікавлені всі. Для цього ми готуємо створення Українського агентства міжнародної допомоги", - заявив він.

За словами глави держави, така структура розширить географію впливу України та сформує додаткові лінії співпраці з її партнерами. Президент підкреслив, що Україна має досвід, який може посилити її партнерів і дати нових друзів у світі.

"Як ми забезпечуємо стійкість нашій державі разом із партнерами, так само можемо допомогти іншим державам зберігати й розвивати стійкість. Як приклад можемо розглянути нашу співпрацю з партнерами в галузі продовольчої безпеки, у галузі діджиталізації і – що дуже важливо, де в нас є справді важливі напрацювання, – у напрямку кіберзахисту", - зазначив він.

Зеленський вказав, що все це потребує оновлення регуляторних документів і відповідного забезпечення роботи українських дипломатів, і, зокрема, з цією метою він доручає Міністерству закордонних справ підготувати амбітний проект змін до закону про дипломатичну службу.

Зазначимо також, що на цій же зустрічі президент анонсував відкриття посольств України в десяти нових країнах Африки, а також запровадження торговельних представництв ще у низці країн цього континенту.